В оккупированном Алчевске горел меткомбинат - пострадали 2 человека

На оккупированной российским террористами территории Луганской области горел Алчевский металлургический комбинат.

Как сообщают местные спасатели, в результате аварии высоковольтной электраппаратуры пострадали и были госпитализированы двое мужчин, один из них в тяжелом состоянии.

Известно, что загорелся толстолистовой цех №2, где на втором этаже воспламенилась электроаппаратура.

В помещении находились двое граждан: 38-летнего мужчину с ожогом вольтовой дугой 2-3 степени 50% тела в тяжелом состоянии привезли в реанимацию центральной городской больницы, а 71-летнего мужчину с отравлением продуктами горения в состоянии средней тяжести отправили в терапевтическое отделение.

Огонь уничтожил 17 настенных электрошкафов, 10 шкафов управления с оборудованием, три реактора, два трансформатора, 14 линий силового кабеля по 60 погонных метров; повреждена мебель и офисная техника.