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За июль в Украине зафиксировано 18 вспышек кишечных инфекций и гепатита А

Сегодня, 15:58 citynews.net.ua | Напечатать

В июле текущего года по состоянию на 24 июля 2019 года в Украине зарегистрировано 18 вспышек острых кишечных инфекций и вирусного гепатита А, из которых 9 возникли в быту, 6 - в заведениях общественного питания, 2 - в детских оздоровительных учреждениях и 1 - в детском дошкольном учреждении. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Общее количество заболевших составляет 299, из которых 142 - дети. В 18 зарегистрированных вспышек установлено диагнозы кишечных инфекций в 9 случаях, сальмонеллез - в 5, гепатит А и шигеллез - по 2. Вспышки не имеют географической сосредоточенности.

Основные причины заражения - употребление некачественной пищи, питьевой воды и несоблюдение элементарных правил личной гигиены. Также весомым обстоятельством является несоблюдение технологического процесса приготовления пищи и хранения пищевых продуктов. Указанные обстоятельства имели место как в заведениях общественного питания, так и в случаях заболевания в быту.

Детский оздоровительный лагерь "Салют" с. Коблево Николаевской области после выявления фактов заражения закрыт для пребывания детей, также прекратило работу кафе «Гостиный двор» города Любомль Волынской области. Сейчас специалистами территориальных лабораторных центров отобраны соответствующие пробы готовой продукции, сырья, воды - эпидемиологические расследования продолжаются.

Центр общественного здоровья Украины напоминает: возбудители кишечных инфекций (вирусы или бактерии) могут попасть в продукты питания на любой стадии пути - от производства к столу.

Каждый участник процесса как производитель и реализатор, так и сам потребитель могут способствовать заражению пищевых продуктов.


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