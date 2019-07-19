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Областная власть обратится в Кабмин для решения ситуации вокруг Луганской ТЭС

Сегодня, 12:55 citynews.net.ua | Напечатать

25 июля председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий провел заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на тему «О предпосылках возникновения энергетического коллапса».

Докладывая о ситуации, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства ОГА Виталий Сурай отметил, что в Луганской области сложились предпосылки возникновения катастрофы в энергетическом секторе в связи принятием постановления правительства РФ по определению перечня товаров, которые можно импортировать или экспортировать в Украину только на основании отдельных разрешений.

К этой категории отнесены продукцию топливно-энергетического комплекса, в частности угля, поставляемого для Луганской ТЭС с территории России. В случае прекращения генерации электроэнергии на ТЭС будет ограничено потребление электроэнергии в Луганском энергоузле, поскольку существующая схема электрической сети не позволяет обеспечить электроснабжение потребителей Луганской области без генерации.

Во время боевых действий электрические сети Луганщины были повреждены, а связь с Объединенной энергетической системой Украины осуществляется линиями 110 кВ с Харьковской и Донецкой областями. Пропускная способность которых составляет лишь 110 МВт. При этом текущий уровень потребления электроэнергии предприятиями и населением Луганщины составляет от 140 МВт ночью до 220 МВт в вечерний максимум.

Следует отметить, что графики ограничения питания и аварийных отключений потребителей не обеспечивают нужного объема разгрузки.

По информации представителей ТЭС, после окончания запасов угля работа предприятия будет остановлена. В случае перехода электростанции на газ, это приведет к росту себестоимости производства электроэнергии и нанесет ущерб предприятию в объеме 4 млн грн в сутки.

По состоянию на 24 июля запасы угля на предприятии составляли 17964 тонны. При среднесуточном потреблении 2798 тонн указанного объема топлива достаточно для 6 суток устойчивой работы теплоэлектростанции, то есть до 29 июля.

Сейчас существует реальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, а именно полного прекращения энергоснабжения более чем миллиона жителей области, 253 детским садикам, 293 школам, 53 медицинским учреждениям, предприятиям водо- и газоснабжения.

Кроме того, есть риск прекращения поставок воды для 400 тыс. абонентов - жителей временно оккупированной территории.

По итогам совещания были приняты следующие протокольные решения: в связи с отсутствием запасов угля перейти на сжигание природного газа для генерации электроэнергии; обеспечить соответствующие технические условия при транспортировке и распределении природного газа.

Также Виталий Комарницкий дал поручение безотлагательно подготовить письма к Президенту Украины и Премьер-министру Украины об исчерпания запасов угля на Луганской ТЭС, а также возможных последствиях прекращения электроснабжения Луганской области и необходимости предоставления номинаций на поставку природного газа.


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