В Станице Луганской удалось осмотреть мост для подготовки к ремонту

Украинские специалисты с третьей попытки смогли обследовать разрушенную часть моста у Станицы Луганской.

Как сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации в Facebook, специалистам удалось обследовать мост.

При обследовании моста на нем присутствовала группа российских пропагандистов с телеканалов РФ.

В видео видно, что с обеих сторон моста дежурили представители ОБСЕ.

Ранее боевики не давали специалистам обследовать мост в Станице Луганской и заявляли, что осмотр будет воспринят как акт агрессии.