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В Станице Луганской удалось осмотреть мост для подготовки к ремонту

Сегодня, 09:39 citynews.net.ua | Напечатать

Украинские специалисты с третьей попытки смогли обследовать разрушенную часть моста у Станицы Луганской.

Как сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации в Facebook, специалистам удалось обследовать мост.

При обследовании моста на нем присутствовала группа российских пропагандистов с телеканалов РФ.

В видео видно, что с обеих сторон моста дежурили представители ОБСЕ.

Ранее боевики не давали специалистам обследовать мост в Станице Луганской и заявляли, что осмотр будет воспринят как акт агрессии.


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