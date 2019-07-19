В Станице Луганской удалось осмотреть мост для подготовки к ремонту

В Станице Луганской удалось осмотреть мост для подготовки к ремонтуСегодня, 09:39
Украинские специалисты с третьей попытки смогли обследовать разрушенную часть моста у Станицы Луганской.
Как сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации в Facebook, специалистам удалось обследовать мост.
При обследовании моста на нем присутствовала группа российских пропагандистов с телеканалов РФ.
В видео видно, что с обеих сторон моста дежурили представители ОБСЕ.
Ранее боевики не давали специалистам обследовать мост в Станице Луганской и заявляли, что осмотр будет воспринят как акт агрессии.