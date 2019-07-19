Красный Крест направил в оккупированные районы Луганска и Донецка более 150 тонн гуманитарной помощи

На временно оккупированные территории Донбасса Международный комитет Красного Креста отправил очередную партию гуманитарной помощи.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, через КПВВ «Новотроицкое» на временно оккупированные территории Украины проследовало 9 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом.

Для жителей Донецкой и Луганской областей Международного Комитета Красного Креста передал лекарственные средства, продуктовые наборы, средства гигиены и стройматериалы общим весом 154,5 тонны.

В Госпогранслужбе отмечают, что все КПВВ на линии разграничения открылись согласно летнего графика работы и функционируют в штатном режиме.