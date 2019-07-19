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В Северодонецке на кандидата в нардепы напали с газовым баллончиком

Сегодня, 12:59 citynews.net.ua | Напечатать

Полицейские задержали женщину, которая применила газовый баллончик в отношении одного из кандидатов в народные депутаты

Как сообщает пресс-служба полиции, в Северодонецке у ОИК №106 в настоящее время собралась большое количество граждан, которые выражают свою поддержку одному из кандидатов в депутаты.

Во время этого несанкционированного сбора граждан, женщина, по предварительной информации являющаяся доверенным лицом одного из кандидатов, подбежала к другому кандидату и распылили смесь из газового баллончика в лицо депутату.

В результате этих действий пострадал не только кандидат, но и граждане, которые находились рядом.

Сейчас женщину опрашивают сотрудники специализированной следственно-оперативной группы.


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