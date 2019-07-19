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Российские террористы нарушили режим прекращения огня в Луганской области - 1 боец ранен

Сегодня, 09:42 citynews.net.ua | Напечатать

24 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня.

За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано.

С начала текущих суток, 25 июля, Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в Луганской области противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку села Причепиловка - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.


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