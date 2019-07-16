Российские террористы нарушили перемирие в Донецкой области

С начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия. Об этом сообщате пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в Донецкой области, росийские террористы обстреляли позиций Объединенных сил неподалеку населенного пункта Луганский. Боевики открыли огонь по позициям ВСУ со стороны оккупированного села Нижнее Лозовое из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.