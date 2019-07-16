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В оккупированном Луганске 24 июля останутся без воды несколько районов города

Сегодня, 15:44 citynews.net.ua | Напечатать

В оккупированном Луганске 24 июля будет временно прекращено водоснабжение из-за работ на  насосной станции третьего подъёма.

В частности, специалисты проведут ревизию, ремонт и замену запорной арматуры с целью подготовки и обеспечения стабильной работына гидротехнических сооружений в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

В связи с этим с 8.00 24 июля будет отсутствовать водоснабжение в домах жителей, проживающих по адресам: 

квартал Гаевого, улица Советская, 1-20, улица Чапаева, улица Сорокина, улица Украинская, 1-й Микрорайон, улица Карла Либкнехта, участок Цупова, улица Ленина, улица Тимирязева, улица Павловская, улица Мичурина, переулок Автодорожный, улица 3-й Пятилетки, улица броненосца «Потемкин», улица 18-го Партсъезда, улица Фурманова, улица Короленко, улица Известковая, улица Декабристов, улица Мухина, 99-75, улица Совхозная, 1-80, улица Краснознаменная, 1-90, улица Тарасовская, улица Зелинского, тупик 1-го Мая, переулок 1-го Мая, улица 2-я Свердлова, переулок Узкий, переулок 5-й Беловский, переулок Журавлева, улица Свердлова, переулок Великих, переулок Костина, переулок Пузырева, переулок Новикова, переулок Лермонтовский, переулок Комиссаровский, улица Николаенко, переулок Куракина, переулки Железнодорожные и Садовопроездные, улица Баха, улица Александровская, переулок Александровский, проезд Родаковский, проезд Меловской, улица Лейтенанта Шмидта, улица Сиройденко, улица 395-й Шахтерской Дивизии, улица Кожухаря, улица Артема, улица Линия Железной дороги, улица Кирова, улица Комиссара Санюка, улица Рудя, тупик Рудя, улица Ковпака, переулок Гвоздильный, переулок Писарева, тупики 1-й и 2-й Кирпичный, улица Добролюбова, тупик Ташкентский, переулок 1-й Заречный, улица Заречная, переулок Речной, переулок Освобождения, улица Даля.

В дома №79, 79а, 85, 85а, 87, 89, 95, 97, 99 на улице Андрея Линева вода будет подаваться со сниженным давлением.

Водоснабжение жителей будет восстановлено после завершения ремонтных работ и вхождения в режим водопроводных сетей, ориентировочно, к 8.00 25 июля.


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