В Лисичанске задержали путешественника с пистолетом и глушителем

Сотрудники полиции в усиленном режиме несут службу по охране общественного порядка и безопасности граждан. Полицейские уделяют повышенное внимание на недопущение утечки оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ с зоны проведения операции объединенных сил на мирную территорию Украины. Такие усиленные меры дают результаты.

Сегодня, на железнодорожном вокзале в Лисичанске, во время патрулирования сотрудниками полиции вместе с кинологами у 22-летнего пассажира поезда, направлявшегося в Днепр, был обнаружен пистолет с глушителем.