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ПРООН подписала меморандумы о сотрудничестве с новым руководством Луганской и Донецкой ОГА

Сегодня, 12:54 citynews.net.ua | Напечатать

ПРООН в Украине и председатели Донецкой и Луганской областных государственных администраций подписали меморандумы о взаимопонимании 22 июля в Краматорске Донецкой области, чтобы расширить и укрепить текущую сотрудничество.

Председатель Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, председатель Луганской областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий и Постоянная представительница Программы развития Организации Объединенных Наций в Украине (ПРООН) Дафина Герчева подписали меморандумы о взаимопонимании, целью которых является повышение эффективности усилий партнеров во всех сферах сотрудничества.

Партнеры определили ряд общих задач, а именно выполнения Целей устойчивого развития на региональном и местном уровнях. Главными направлениями деятельности должны стать реформа местного самоуправления и территориальной организации власти; активизация экономической деятельности в громадах; расширение участия гражданского общества в местном развитии; улучшение доступа к услугам по обеспечению безопасности и правосудия; продвижения подхода, ориентированного на экономическое восстановление региона в работе местного управления и самоуправления; повышение эффективности использования энергии на местном уровне; содействие эффективному функционированию региональной системы здравоохранения на областном и местном уровнях.

Руководство Донецкой и Луганской областных государственных администраций высоко оценило усилия по координации ПРООН в сферах восстановления и развития. Они отметили эффективность и ключевую роль ПРООН как интегратора, привлекающего партнеров для реализации инициатив по устойчивому развитию.

«Я благодарен ПРООН за поддержку жителей Донецкой области, а также за помощь в реализации программ, направленных на восстановление мира и развитие мирной жизни. ПРООН - одна из лучших международных организаций в вопросах координации действий с областной властью. Убежден, что так будет и впредь. Вместе сможем больше», - отметил Павел Кириленко, Председатель Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации.

Председатель Луганской областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий подчеркнул важность подобного сотрудничества и приоритетов, изложенных в меморандуме и пригласил Постоянную представительницу ПРООН в Украине Дафина Герчеву лично посетить Луганскую область для более детального обсуждения проблемных вопросов региона.

Герчева подчеркнула необходимость совместных усилий, чтобы добиться дальнейшего прогресса.

«Я убеждена, что мы и в дальнейшем эффективно сотрудничать с Донецкой и Луганской областными государственными администрациями для скорейшего восстановления востока Украины, развития мира и улучшения условий жизни людей, которых коснулся конфликт», - отметила Постоянная представительница ПРООН госпожа Дафина Герчева. - «Много было сделано, однако перед нами еще много вызовов, которые мы сможем преодолеть только вместе благодаря скоординированным усилиям и эффективному сотрудничеству».


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