В Луганской области определился победитель на 112 избирательном округе

ЦИК получила электронные протоколы со всех участков 112 избирательного округа. Согласно полученным данным, наибольшее число голосов в одномандатном округе получил Сергей Вельможный, представитель партии Наш край и член благотворительного фонда Шахова.

По результатам голосования За сергея Вельможного отдали голоса 34,32% избирателей (10 198 человек).

Сергей Вельможный родился 25 июня 1976 в городе Стаханов Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, советник председателя, благотворительной организации "Фонд Сергея Шахова», член политической партии "НАШ КРАЙ", проживает в городе Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.