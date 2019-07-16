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В Луганской области определился победитель на 112 избирательном округе

Сегодня, 12:21 citynews.net.ua | Напечатать

ЦИК получила электронные протоколы со всех участков 112 избирательного округа. Согласно полученным данным, наибольшее число голосов в одномандатном округе получил Сергей Вельможный, представитель партии Наш край и член благотворительного фонда Шахова.

По результатам голосования За сергея Вельможного отдали голоса 34,32% избирателей (10 198 человек).

Сергей Вельможный родился 25 июня 1976 в городе Стаханов Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, советник председателя, благотворительной организации "Фонд Сергея Шахова», член политической партии "НАШ КРАЙ", проживает в городе Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Программа кандидата в народные депутаты по 112 мажоритарному округу Сергея Вельможного.



Теги: Сергей Вельможный, 112, Выборы-2019

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