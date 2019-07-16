Штаб ООС: 22 июля нарушений перемирия не зафиксировано

22 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня.

Также, как сообщает пресс-центр ООС, потерь с украинской стороны не зафиксировано.

По данным разведки 22 июля один оккупант погиб и двое ранены.

С начала текущих суток войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.