Миссия Канады: На 98% участков процесс голосования прошел «хорошо» или «очень хорошо»

Парламентские выборы в Украине в целом прошли демократично. Об этом заявила Миссия Канады 2019 в предварительном докладе по итогам наблюдения. «Парламентские выборы в значительной мере соответствуют международным стандартам демократических выборов. В день голосования выборы были честными, в предвыборный период – почти честными», – отметил Ллойд Аксуорти, почетный председатель Миссии Канады 2019, на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

Миссия посетила 1851 избирательный участок, во всех регионах, где проходили выборы. Наблюдатели присутствовали на 880 участках непосредственно во время голосования, на около 200 – во время открытия, закрытия и подсчета голосов или передачи бюллетеней в окружные избирательные комиссии.

Наблюдатели оценили как «хорошо» или «очень хорошо» процесс голосования – на 98.20% участков, подсчет голосов – на 83.90% участков. На более чем 97% участков наблюдателям обеспечили «полное сотрудничество». На более чем 90% участков наблюдатели могли полноценно наблюдать за подсчетом голосов, рассказала Оля Одынська-Грод, руководитель Миссии Канады 2019. Почти 90% участков открылись своевременно, и более 95% – своевременно закрылись. Значимых инцидентов не зафиксировали.

В период до дня выборов Миссия посетила 971 участок во всех регионах Украины, из них около 35% в сельской местности, около 65% в городах. Готовность к выборам оценили как «хорошо» или «очень хорошо» в 94.6% случаев.

Наблюдатели отмечают, что нарушений во время парламентских выборов было больше, чем во время президентских, в частности, в мажоритарных округах. Были случаи злоупотребления административным ресурсом, но локализованные, без централизованного использования государственных учреждений для влияния на результаты выборов. Также отмечают, что финансирование избирательных кампаний остается недостаточно прозрачным, несмотря на положительные изменения в законодательстве.

Миссия также выражает обеспокоенность ростом концентрации собственности СМИ на общенациональном и региональном уровне.

Ллойд Аксуорти отметил, что будущий парламент в котором, вероятно, будет однопартийное большинство, является «огромной силой для перемен», и в нем представлено ??«все многообразие стремлений, которые есть в украинском обществе».

В списках политических партий выросло количество кандидатов-женщин, однако тема гендерного равенства не присутствовала в избирательных кампаниях политических сил. «Определенный рост количества женщин в парламенте состоится – мы еще не знаем окончательных результатов выборов – но он будет незначительным. Представительство женщин в украинском парламенте остается самым низким в Европе, несмотря на увеличение женщин в списках политических партий и кандидаток в мажоритарных округах», – отметила Оля Одынська-Грод.

Окончательные итоги наблюдения Миссия Канады представит в своей финальной докладе.