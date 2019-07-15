В «Лисичанском медицинском колледже» 23 студента получили фальшивые дипломы

В «Лисичанском медицинском колледже» в Луганской области 23 студентам выдали фальшивые дипломы. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

«Ко мне обратились студенты КЗ „Лисичанского медицинского колледжа“ там всей группе выдали фальшивые дипломы где нет регистрационного номера и теперь 23 человека не могут поступить в вуз, потому что их дипломы сфальсифицированы», — сказал Лисянский.

По его словам они обратились, к нему, ведь в полиции отказались принимать заявление.

«Это коммунальное учреждение, колледж относится к облгосадминистрации и дети учились на бюджете», — добавил Лисянский.