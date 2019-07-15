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Зеленский 22 июля уволил 5 председателей райгосадминистраций Луганской области

Сегодня, 15:04 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июля уволил 5 председателей райгосадминистраций Луганской области.

Соответсвующие указы опубликовані на официальном интернет-представительстве президента.

Распоряжениями №№ 229/2019-рп, 230/2019-рп, 231/2019-рп, 232/2019-рп, 233/2019-рп уволены 5 председателей райгосадминистраций Луганской области:

  • Иванюченко Сергей с должности председателя Белокуракинской РГА
  • Чехута Наталья с должности председателя Кременской РГА
  • Дзюба Игорь с должности председателя Марковской РГА
  • Сергиенко Виктор с должности председателя Новоайдарской РГА
  • Иванов Александр с должности главы Троицкой РГА

Причина увольнения - в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины.

Ранее, 9 июля 2019 года, президент также уволил 5 председателей райгосадминистраций в Луганской области.


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