Президент Украины Владимир Зеленский 22 июля уволил 5 председателей райгосадминистраций Луганской области.

Соответсвующие указы опубликовані на официальном интернет-представительстве президента.

Распоряжениями №№ 229/2019-рп, 230/2019-рп, 231/2019-рп, 232/2019-рп, 233/2019-рп уволены 5 председателей райгосадминистраций Луганской области:

Иванюченко Сергей с должности председателя Белокуракинской РГА

Чехута Наталья с должности председателя Кременской РГА

Дзюба Игорь с должности председателя Марковской РГА

Сергиенко Виктор с должности председателя Новоайдарской РГА

Иванов Александр с должности главы Троицкой РГА

Причина увольнения - в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины.

Ранее, 9 июля 2019 года, президент также уволил 5 председателей райгосадминистраций в Луганской области.