Зеленский 22 июля уволил 5 председателей райгосадминистраций Луганской областиСегодня, 15:04
Президент Украины Владимир Зеленский 22 июля уволил 5 председателей райгосадминистраций Луганской области.
Соответсвующие указы опубликовані на официальном интернет-представительстве президента.
Распоряжениями №№ 229/2019-рп, 230/2019-рп, 231/2019-рп, 232/2019-рп, 233/2019-рп уволены 5 председателей райгосадминистраций Луганской области:
- Иванюченко Сергей с должности председателя Белокуракинской РГА
- Чехута Наталья с должности председателя Кременской РГА
- Дзюба Игорь с должности председателя Марковской РГА
- Сергиенко Виктор с должности председателя Новоайдарской РГА
- Иванов Александр с должности главы Троицкой РГА
Причина увольнения - в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины.
Ранее, 9 июля 2019 года, президент также уволил 5 председателей райгосадминистраций в Луганской области.