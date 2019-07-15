Россия отказала мониторинговой миссии ООН в посещении оккупированного Крыма

Российская Федерация до сих пор отказывает мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в доступе до оккупированного Крыма в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает официальный аккаунт Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине на своей странице в Фейсбук.

«Совершили визит к административной границе с Крымом — пропускные пункты Каланчак и Чонгар. Такие визиты и беседы с людьми, которые пересекают границу, — один из методов удаленного мониторинга ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина, которые являются временно оккупированными Российской Федерацией. Российская Федерация продолжает отказывать Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в доступе в Крым согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН», — указано в сообщении.