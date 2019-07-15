В Луганской области окружные комиссии затягивают подсчет голосов?

По состоянию на 14:00 ЦИК обработала 65% электронных протоколов на досрочных выборах в Верховную Раду Украины.

В среднем окружные избирательные комиссии передали данные с большинства участков. Но есть одна область, которая до сих пор не передала даже половину данных.

Согласно данным ЦИК в Луганской области обработано всего 38% протоколов. А со 113 ОИК передано менее 30% данных.

Так со 105 ОИК поступило всего 33% протоколов, но по уважительной причине - в Счастье с утра поступило сообщение о минировании всех школ и детских садов. В некоторых зданиях располагались избирательные участки и это задержало подсчет голосов.

С 113 ОИК поступило менее 30% данных о результате голосования.

На 112 и 106 ОИК обработано 60 и 80 процентов протоколов что является средним по Украине результатом.

Не исключено, что на проблемных округах до сих пор ведется "борьба" за кресло депутата.