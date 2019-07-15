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В Северодонецке изъяли у семьи двух малолетних детей

Сегодня, 12:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Северодонецке изъяли у семьи двух малолетних детейВ Северодонецке из ужасных условия проживания полицейские изъяли у семьи двух малолетних детей. Об этом сообщает Северодонецкий отдел полиции.

Сотрудники следственно-оперативной группы и ювенальной превенции отреагировали на сообщение председателя поселкового совета о том, что на улице без присмотра взрослых находятся двое маленьких девочек.

Выехав в село Боровское на место происшествия, полицейские увидели на улице грязных, практически без одежды и белья двух детей - девочек 2-х и 3-х лет.

В доме, где живут дети, полицейские увидели пьяную 37-летнюю мать, которая спала на диване. Кроме дивана в помещении больше никакой мебели нет, неговоря уже о еде - ее тоже обнаружено не было.

21 июля девочек привезли в медучреждение, где после первоочередного осмотра врачами явных травм или болезней обнаружено не было. Детальное изучение состояния здоровья детей будет проведено врачами сегодня.

По данному факту начата проверка, при принятии решений будут учтены, в первую очередь, интересы детей, их безопасность и возможность расти в надлежащем среде.


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