В Счастье «заминировали» все школы и садики

Утром 22 июля в органы Нацполиции поступило сообщение о заминировании объектов городской инфраструктуры в прифронтовом городе Счастье Луганской области, на территории которых расположены три участковых избирательных комиссии.

Как сообщают наблюдатели ОПОРЫ, около 8:00 в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании всех школ и детских садов на территории города Счастье.

При этом, в населенном пункте расположены 2 детских сада, 3 общеобразовательные школы, школа-интернат и школа искусств, на территории которых, в том числе, расположены 3 участковых избирательных комиссии.

На место происшествия выехала взрывотехническая служба Нацполиции. Осуществляется проверка объектов.

Счастье является центром 105-го избирательного округа, в который входят шесть избирательных участков.

По состоянию на момент окончания голосования в округе проголосовало 54,79% или 5122 избирателя из зарегистрированных 9304. Согласно данным с сайта ЦИК, на момент «заминирования» в Счастье было обработано 16,66% бюллетеней.