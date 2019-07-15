21 июля в Счастье погибли двое военных и еще двое - получили ранения

21 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В Донецкой области в районе населенного пункта Хутор Вольный российские террористы открывали огонь из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета в направлении позиций ВСУ.

В Луганской области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, два военнослужащих погибли и два получили ранения.

По данным разведки 21 июля один оккупант погиб и двое ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.