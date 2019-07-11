22 июля в Донецкой области не будет работать КПВВ «Майорское»

КПВВ «Майорское» временно прекратит работу 22 июля для обследования саперами прилегающей территории.

Сегодня работа взрывотехнической группы ДСНС была закончена в 19.00. Группой разминирования обнаружена нразорвавшаяся мина. Ввиду того, что на этом участке могут оставаться другие опасные предметы работа взрывотехников продолжится 22 июля.

В связи с сохранением взрывоопасной ситуации у КПВВ «Майорское» завтра, 22 июля, дорожный коридор «Горловка-Бахмут» функционировать не будет. Пропуск лиц и транспорта в этом контрольном пункте не будет осуществляться.

Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой, учесть эту информацию при планировании своих поездок через линию разграничения и выбирать другие контрольные пункты въезда-выезда.