Полицией Луганской области зарегистрировано 29 сообщений о нарушении избирательного законодательстваВчера, 14:42
По состоянию на 14.00 полицией Луганской области зарегистрировано 29 сообщений о нарушении избирательного законодательства:
- Лисичанский отдел полиции - 10
- Новоайдарский отдел полиции - 8
- Северодонецкий отдел полиции - 4
- Попаснянский отдел полиции - 3
- Старобельский отдел полиции - 2
- Станично-Луганский и Сватовский по - 1.
В Северодонецке у УИК № 37 на асфальте неизвестные сделали надпись проголосовать за кандидата.
В Счастье наблюдатель сообщает о том, что неизвестный мужчина ведет себя агрессивно по отношению к ней.
В Попасной наблюдатель сообщает о возможном нарушении избирательного законодательства со стороны наблюдателя от другого кандидата.