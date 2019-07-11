По состоянию на 14.00 полицией Луганской области зарегистрировано 29 сообщений о нарушении избирательного законодательства:

Лисичанский отдел полиции - 10

Новоайдарский отдел полиции - 8

Северодонецкий отдел полиции - 4

Попаснянский отдел полиции - 3

Старобельский отдел полиции - 2

Станично-Луганский и Сватовский по - 1.

В Северодонецке у УИК № 37 на асфальте неизвестные сделали надпись проголосовать за кандидата.

В Счастье наблюдатель сообщает о том, что неизвестный мужчина ведет себя агрессивно по отношению к ней.

В Попасной наблюдатель сообщает о возможном нарушении избирательного законодательства со стороны наблюдателя от другого кандидата.