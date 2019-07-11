» » Полицией Луганской области зарегистрировано 29 сообщений о нарушении избирательного законодательства

Полицией Луганской области зарегистрировано 29 сообщений о нарушении избирательного законодательства

Вчера, 14:42 citynews.net.ua | Напечатать

По состоянию на 14.00 полицией Луганской области зарегистрировано 29 сообщений о нарушении избирательного законодательства:

  • Лисичанский отдел полиции - 10
  • Новоайдарский отдел полиции - 8
  • Северодонецкий отдел полиции - 4
  • Попаснянский отдел полиции - 3
  • Старобельский отдел полиции - 2
  • Станично-Луганский и Сватовский по - 1.

В Северодонецке у УИК № 37 на асфальте неизвестные сделали надпись проголосовать за кандидата.

В Счастье наблюдатель сообщает о том, что неизвестный мужчина ведет себя агрессивно по отношению к ней.

В Попасной наблюдатель сообщает о возможном нарушении избирательного законодательства со стороны наблюдателя от другого кандидата.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 00:45

Результаты досрочных выборов в Верховную Раду - обновляется

Вчера, 22:57

22 июля в Донецкой области не будет работать КПВВ «Майорское»

Вчера, 22:16

ЦИК опубликовала первые результаты на Выборах в Верховную Раду

Вчера, 20:06

Результаты экзит-пола на выборах в Верховную Раду

Вчера, 16:40

Стало известно количество проголосовавших в Луганской области на 16 часов

Вчера, 14:42

Полицией Луганской области зарегистрировано 29 сообщений о нарушении избирательного законодательства

Вчера, 14:32

В Луганской области на 12-00 самая высокая явка на выборах

Вчера, 13:07

Стала известна явка избирателей на 12-00 по Луганской области

Вчера, 11:21

В Станично-Луганском районе кандидат в нардепы организовал подвоз к избирательным участкам

20-07-2019, 12:21

В оккупированном Луганске взорвалась бутылка с химикатом - пострадал ребенок и 6 взрослых

20-07-2019, 11:47

В Станице Луганской российские вандалы разрисовали автобус для пенсионеров

20-07-2019, 11:38

19 июля российские террористы 26 раз нарушили режим прекращения огня

Новости Украины:

19-07-2019, 16:00

19 июля в Одессе устроят перфоманс на Потемкинской лестнице

19-07-2019, 15:54

В Ровно задержали председателя райадминистрации на взятке в 300 тысяч долларов

19-07-2019, 09:32

В Киеве ограничат движение на проспекте Палладина

18-07-2019, 11:33

В центре Одессы несколько домов останутся без воды 19-20 июля

18-07-2019, 09:28

Влада здала мої заводи на металобрухт. Але я знаю, як повернути людям роботу! - Євген Козаков

17-07-2019, 13:57

На Волыни контрабандисты пытались напасть на пограничников

16-07-2019, 18:14

В Одессе пытались обокрасть зенитно-ракетный дивизион - нарушитель ранен

16-07-2019, 16:45

В Киеве в одном из многоэтажных жилых домов нашли повешенным 20-летнего парня.

16-07-2019, 14:09

Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США, но адвокаты затягивают процесс

15-07-2019, 12:01

В Одессе произошел оползень грунта на пляже

12-07-2019, 09:40

В Киеве закрыли 5 станций метро на синей ветке

11-07-2019, 13:05

ОПОРА подала около полусотни заявлений в полицию по нарушениям на выборах в Одессе

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 