В Луганской области на 12-00 самая высокая явка на выборах

Сегодня, 21 июля, в Украине проходят досрочные парламентские выборы.

Избирательные участки начали свою работу в 08:00 и будут работать до 20:00.

На 12:00 в Украине в среднем проголосовало чуть более 19% избирателей.

Активнее всего на парламентских выборах голосуют в Луганской области – 25,58%. При этом абсолютным лидером стал 113 избирательный округ, где проголосовало почти 29% от зарегистрированного количества людей.

Наименьшую явку на выборы демонстрируют Черновицкая, Закарпатская и Ивано-Франковская область, где количество проголосовавших составляет всего 12%.

Обычно это связано с религиозными традициями - в воскресенье в этих регионах с утра отправляются в церкви, и лишь потом на выборы.