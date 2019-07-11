В Станично-Луганском районе кандидат в нардепы организовал подвоз к избирательным участкам

В селе Красная Таловка Станично-Луганского района зафиксированы первые нарушения избирательного законодательства.

Как сообщают в районной админимтрации, один из мажоритарных кандидатов организовал подвоз жителей населенных пунктов до избирательного участка.

Такие действия имеют признаки косвенного подкупа избирателей.

Законом прямо запрещается проводить предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям денег или безвозмездно или на льготных условиях ценных бумаг, кредитов, товаров и других материальных ценностей или работ или услуг (часть 4 статьи 60 Закона).

Напоминаем, что нарушение избирательного законодательства карается законом.