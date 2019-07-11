В Станице Луганской российские вандалы разрисовали автобус для пенсионеров

Почти сразу после разведения сил и средств на участке разведения «Станица Луганская», между КПВВ и разрушенным мостом начал курсировать новый современный автобус, который регулярно, в течение дня подвозит людей к линии разграничения. За этот период несколько тысяч пожилых людей, пенсионеров, людей с особыми потребностями воспользовались этим бесплатным сервисом.

Особенно оценили преимущества современного «Неоплан» люди с ограниченными возможностями, которые до этого преодолевали километровую дистанцию в инвалидных колясках. В автобусе для них предусмотрен специальный низкий заезд в салон автобуса.

Наличие такого транспорта — хорошое и нужное дело для людей, которые постоянно преодолевают долгий путь с временно оккупированных территорий Луганской области, чтобы купить в Станице Луганской качественные и доступные продукты и товары первой необходимости, получить украинские пенсии, навестить родственников. В основном, это лица, проживающие на неподконтрольной территории Украины.

Но среди тех, кто пользовался услугой бесплатного автобусного перевозки нашлись негодяи, которые не могут спокойно смотреть на то, как украинская власть помогает людям с оккупированных территорий.

Вчера, во второй половине дня, неизвестные лица совершили акт вандализма в отношении украинского социального транспортного средства. Они разрисовали краской панель багажного отделения автобуса, а в салоне расклеили листовки провокационного содержания. По уровню культуры поступков и содержанию надписей можно утвердительно сказать, что «художники» являются страстными поклонниками и ретрансляторами пропагандистских идей так называемого «русского мира».

Благодаря принципиальной позиции местной власти и оперативным действиям водителя, автобус быстро отмыли и отчистили от провокационных надписей. И с самого утра транспортное средство уже работает на маршруте КПВВ Станица Луганская.

После этого вопиющего случая вандализма каждому, кто пересекает линию разграничения в этом месте стоит понять, что в случае случаев повреждения автобуса лицам пожилого возраста, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями определенное время придется, как и раньше, преодолевать эту «дорогу жизни» пешком и в инвалидных колясках, пока не будут устранены последствия актов вандализма.