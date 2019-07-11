19 июля российские террористы 26 раз нарушили режим прекращения огня

19 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенной минского соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Крымского и Счастья.

Позиции ВСУ в районе крымского были обстреляны из РПГ и крупнокалиберного пулемета. В Счастье боевики стреляли из крупнокалиберного пулемета.

В Донецкой области погибли двое военнослужащих в результате снайперского обстрела. Еще трое получили боевые травмы.

По данным разведки 19 июля двое оккупантов получили ранения.