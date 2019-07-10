19 июля в Луганске несколько улиц останутся без электричества

Специалисты ООО «Луганские электрические сети» 19 июля будут временно отключать от электричества некоторые дома Жовтневого, Артемовского и Каменнобродского районов города в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП). Об этом сообщили на предприятии.

Электроснабжение в Жовтневом районе будет отсутствовать по следующим адресам:

улица 26 Бакинских комиссаров, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59;

улица Буденного, 35, 37, 39, 41, 43, 43а;

улица Дальневосточная, 30;

улица Качалова, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33-66, 68, 70, 72;

улица Кулика, 31;

улица Плеханова, 39;

улица Станкостроительная, 1-23, 25, 27-62, 64, 64а;

переулок Уральский, 21-24.

улица Галицкого, 144;

улица Кавказская, 134, 157, 159, 161, 163;

улица Лазо, 53а, 55, 57, 59, 61-70, 72, 74, 76-79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95;

улица Ушакова, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35-42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78.

В Артемовском районе без электричества временно останутся:

улица 2-я Краснознаменная, 49б;

улица Победоносная, 1, 7, 11, 13.

В Каменнобродском – улица Лисичанская.