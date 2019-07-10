Выдача российских паспортов украинским гражданам нарушает Минские соглашения и угрожает мирному процессу, убежден спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Об этом Волкер написал в Twitter.

"Предоставление российских паспортов украинским гражданам нарушает дух Минских договоренностей и угрожает усилиям по достижению мира для граждан Украины", - заявил он.

Волкер добавил, что Россия должна выполнить свои обязательства по Минским договоренностям.