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В Луганской области полиция продолжает фиксировать нарушения избирательного законодательства

Сегодня, 10:37 citynews.net.ua | Напечатать

На сегодня, с начала предвыборной гонки полицией Луганщины открыто 12 уголовных производств, составлен 51 административный материал, судами рассмотрено четыре административных материалы и на нарушителей наложены штрафы.

На четыре окружные избирательные комиссии уже завезена избирательная документация, помещения окружных комиссий круглосуточно охраняются полицейскими.

Полиция Лисичанска проверяет сообщение о том, что на центральном рынке Лисичанска раздают агитационные материалы за кандидата в народные депутаты и оклеивают столбы агитационными листовками, и о том, что агитационная палатка одного из кандидатов стоит возле остановки общественного транспорта, мешает гражданам.

Попаснянский отдел полиции ГУНП в Луганской области проверяет сообщение доверенного лица кандидата в народные депутаты о похищении в городе Золотое агитационных палаток кандидата в народные депутаты и сообщения о том, что неизвестные лица срывают агитационные плакаты двух кандидатов в депутаты.

Сватовский Отдел Полиции проверяет информацию по обращению члена ОИК по 113 округу о том, что ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и висловивлював угрозы физической расправой, и публикации в местной газете, в которой говорится о подкупе избирателей, и на сайтах в интернет сети - об угрозах убийством кандидату в депутаты.

Новоайдарский Отдел Полиции проверяет сообщение мужчины о том, что на территории Луганской ТЭЦ проходит несанкционированная предвыборная агитация кандидата в народные депутаты.

Станично-Луганский отдел полиции ГУНП в Луганской области проверяет сообщение представителя Гражданской сети «Опора» о том, что по 114 округу были обнаружены массовые нарушения агитационной рекламы кандидата в депутаты, потому что на агитационных материалах, которые распространялись, не указанные сведения об учреждении, которое осуществило их печать, тираж, ответственных за выпуск и заказчика. Кроме того, полицейские проверяют сообщение о том, что у сельского совета стоит агитационная палатка кандидата политической партии, в состав которой этот кандидат не входит.


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