Бессмертный заявил, что открывать ответный огонь по российским террористам все-таки можно

Если российская гибридная армия в Донбассе нарушит режим тишины, который рабочая группа в Минске договорилась установить с 00:01 ночи 21 июля, то нарушители получат от ВСУ на фронте "адекватный ответ из аналогичного оружия".

Так у себя в Facebook уточнил момент с введением ответственности "за любое ведение огня" представитель Украины в политической подгруппе Роман Бессмертный.

"Не путайте "прекращение любого огня" с "огнем в ответ". <...> Либо все молчат со всех сторон и наступает тишина. Либо в случае нарушения тишины открывается огонь в ответ", - сказал он.

Напомним - на очередных переговорах в Минске переговорщики от Украины и РФ договорились об очередном прекращении огня с 21 июля.

В то же время представители украинской стороны заявили, что предусмотрено наказания за нарушение режима прекращения огня. Но так как наказывать они могут только украинских военных, которые, в подавляющем большинстве случаев открывают лишь ответный огонь, это вызвало широкий резонанс.