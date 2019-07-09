Для украинских военных вводят ответственность за стрельбу. А для российских террористов?

С начала бессрочного перемирия в Донбассе (с 00:01 21 июля) предусмотрена ответственность за стрельбу. Об этом представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Бессмертный заявил сегодня, 18 июля, на брифинге.

"Причем впервые в заявлении указано, что запрещается любое ведение огня. Предусмотрена ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрена публичное заявление сторон о прекращении огня - то есть, стороны публично берут на себя обязательство не вести огонь в течение неопределенного времени", - отметил он.