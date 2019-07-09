В Луганской области распространяют «черный пиар» против Прилипы, Курило и Рыбалко

В 105, 107 и 113 одномандатных избирательных округах Луганской области зафиксировано распространение материалов политического характера с элементами черного пиара, дискредитации и распространение компрометирующих публикаций по отдельным кандидатам-мажоритарщикам.

Об этом сообщают представители ОПОРЫ из Луганской области.

В основном, данная информация распространялась в форме печатных материалов неизвестного происхождения (без выходных данных) и в одном случае для распространения компрометирующего контент (видео, фото и публикаций) также использовались инструменты платной рекламы социальных сетей.

В 105 одномандатном избирательном округе (центр - город Счастье) на зданиях и электроопорах с начала недели расклеены контрафактные листовки без выходных данных от имени кандидатов Сергея Татарки (самовыдвижение) и Виталия Прилипы (выдвиженец от партии «Сила Людей»), выполненные в цветах «Правого сектора». Листовки содержали следующий текст: «Слава Украине - героям слава! Мы не опускали и не опустим никогда руки, боевой дух нам не сломать, но очень нуждаемся в поддержке, потому что воюем на втором фронте. За Счастье! Сергей Татарка. Виталий Прилипа». Последние заявляют, что не имеют к листовкам никакого отношения, а ее появление - это предвыборная провокация, элемент «черной» технологии.

В 107 избирательном округе основной «мишенью» черных политтехнологий стал кандидат-самовыдвиженец Сергей Рыбалко (действующий нардеп, избранный в 2014 году по спискам «Радикальной партии Олега Ляшко»). Так, с 15 июля в городе Лисичанске в подъездах многоэтажек можно найти листовки с его «брендом» - «Сергей Рыбалко #1978», в которых говорится о необходимости полного искоренения русского языка, насильственного национально-патриотического воспитания и тому подобное. При этом, сам штаб кандидата опровергает информацию о своей причастности к этой листовке и заявляет об очередной провокации со стороны политических оппонентов.

В то же время, по информации пресс-службы ГУ ЧП в Луганской области, на выходных полицейские на блокпосту «Лисичанск - Бахмут» во время осмотра автомобиля обнаружили агитационную полиграфическую продукцию в поддержку одного из кандидатов в народные депутаты Украины: «на агитационных материалах отсутствовали сведения об учреждении , которая осуществила печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск, и заказчика соответствующих материалов. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Лисичанского отдела полиции, сотрудники которой составили в отношении водителя автомобиля протокол об административном правонарушении по ст. 212-13 КУоАП». По словам очевидцев событий, водитель перевозил листовки против Сергея Рыбака.

Кроме того, значительный объем «черной» политической рекламы относительно указанного кандидата распространяется в социальных сетях через инструменты платной «раскрутки». Осуществляется это через страницы «1978 Сергей Рыбалка» (информационное наполнение аналогично листовок) и «Секретарша», в которых ироническими видеороликами распространяется информация дискредитационного характера относительно личной жизни Сергея Рыбалко и мотивов его баллотирования в этом округе.

В 113 округе объектом внимания «черных политтехнологов» в определенный период стал кандидат - самовыдвиженец Виталий Курило (нардеп, избранный в этом округе в 2014 году). В населенных пунктах, отнесенных к 113 избирательному округу в публичных места массово распространялись цветные листовки без выходных данных «Курило Виталий Семенович. Народный депутат на протяжении 15 лет». Печатная продукция в критическом свете описывает деятельность кандидата в законодательной ветви власти, изменение партийной принадлежности и т.п. с заключительным призывом «Сделай правильный выбор!».

Также в 113 округе зафиксировано распространение спецвыпуска газеты «Сватовские ведомости», полностью посвященного политической рекламе (со всеми соответствующими обозначениями). 3 страницы газеты состоят из публицистических материалов в пользу кандидата Виты Слепец (выдвиженец от партии «Слуга народа»), тогда как последняя страница посвящена критике ее оппонентов в этом ОВО: вышеупомянутом Виталия Курило (статьи «Курило проголосовал против села» и «Держать нос по ветру - принцип кандидата») и Александру Лукашеву - выдвиженцу от «Оппозиционной платформы - за жизнь» («Сахар, от которого сладко уже не станет». Впрочем, наряду со всеми необходимыми данными, в газете не указаны данные ее выхода в печать.

Напомним, что согласно части 10 статьи 74 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины»: «запрещается распространение заведомо недостоверных или клеветнических сведений о партии - субъекта избирательного процесса или о кандидате в депутаты, недостоверный или клеветнический характер которых установлены в судебном порядке».