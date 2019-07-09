В МИД сделали заявление по поводу гражданства РФ для жителей Луганской и Донецкой областей

МИД Украины решительно осуждает новую попытку российской власти распространить упрощенный порядок принятия гражданства РФ на украинских граждан — жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

Действия российской стороны является нескрываемым вмешательством во внутренние дела Украины как независимого и суверенного государства, серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте. Об этом говорится в заявлении МИД Украины в ответ на указ президента РФ об упрощенной выдаче российского гражданства жителям Луганской и Донецкой областей.

«Симптоматично, что эта провокация сделана в ответ на инициативы украинской стороны по деэскалации ситуации. Несмотря на многочисленные заявления о стремлении скорейшего установления мира, Кремль своими действиями демонстрирует откровенный намерены продолжать гибридную войну против Украины.

Подчеркиваем, что кремлевские указы о „паспортизации“ не будут признаваться украинской стороной.

МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия.

На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовило на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины.

Требуем от России прекратить торпедировать мирные усилия в нормандской формате и в Минском процессе, начав выполнять взятые на себя обязательства.

Ожидаем от наших международных партнеров непризнание этих русских документов и любых сделок, усиление индивидуальных и секторальных санкций как единого международного инструмента принуждения Кремля к миру» - говорится в заявлении.