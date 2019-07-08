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В Донецкой области 42 тысячи 642 избирателя временно изменили место голосования

Сегодня, 16:54 citynews.net.ua | Напечатать

С начала избирательной кампании  в Донецкой области 42 тысячи 642 избирателя временно изменили свое место голосования. Почти 35 тысяч человек выбрали Донецкий регион, чтобы реализовать право голоса на парламентских выборах. Еще 15 тысяч 772 жителя области изменили место голосования в пределах региона. Об этом сообщает сеть ОПОРА.

По сравнению со статистическими данными за июнь, общее количество дончан, которые временно изменили место голосования, выросло на 38 тысяч за текущий месяц. Более активная динамика в июле, вероятно, связана с близким дедлайном: осуществить процедуру можно было до 15 числа включительно.

Донецкая область в лидерах по подаче заявлений об изменении места голосования, это подтвердила председатель ЦИК Татьяна Слипачук на заседании Комиссии 16 июня.

Также Донецкая область первая в перечне регионов, которые чаще всего выбирали для подачи заявления о временном изменении места голосования.

Всего в Украине процедурой изменения места голосования воспользовались 280 тысяч 922 избирателя.


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