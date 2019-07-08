Из олигархов – в диктаторы: как бизнес-империя Рината Ахметова подрывает независимость Украины

Украинцев в течение десятилетий активно убеждали в том, что олигархи – это такие же предприниматели, только более высокого уровня. Но подобные теории на самом деле являются обманом общества. Предприниматели и олигархи – это совершенно разные категории.

Первые действительно являются движущей силой рыночной экономики, основой среднего класса. Олигархи же не стремятся к развитию. Их ключевой актив – предприятия, которые они когда-то фактически украли у государства, и поэтому главная их задача сохранить над ними контроль. Идеальная стратегия для них – монополизация рынков, где они будут поднимать цены на свою продукцию без барьеров.

Поэтому олигархическая модель экономики чрезвычайно дорого обходится налогоплательщикам и губит страну. Но еще опаснее концентрация управления в руках одного олигарха, влияние и деятельность которого не могут ограничить ни другие олигархи, ни публичная власть.

Пример – Ринат Ахметов, для которого период 2014-2019 стал одним из самых успешных в истории. Он не только сохранил контроль над своим бизнесом (кроме предприятий в ОРДЛО), но тоже приобрел новые активы, добился внедрения нескольких схем, которые обогатили его за счет госбюджета и граждан, установил контроль над критически важными для него органами государственной власти.

Рождение монополиста

В начале своей деятельности Ахметов больше занимался бизнесом. Его целью было заполучить в собственность объекты, которые генерировали прибыль. В металлургии, в недвижимости, в сфере логистики и финансов. По сути ничего особенного, хотя, как и каждый олигарх, он стремился к монополизации рынков.

Позже Ахметов переключился на стратегические отрасли экономики, прежде всего энергетику и телекоммуникации. Более того, его начал интересовать контроль над информационным пространством Украины. Поэтому он начал скупать и развивать СМИ, стремясь создать мощную медиа-империю. Это было сигналом к тому, что Ахметов намерен влиять на политические процессы в Украине.

Независимо от того, кто был у власти, Ахметов активно покупал стратегические активы, усиливал свои позиции в парламенте, влиял на формирование органов исполнительной власти. Но украинская власть, при этом, игнорировала сигналы о явной угрозе появления крупного олигархического клана.

И все это сопровождалось существенным ростом богатства Ахметова. Согласно подсчетам СМИ, с 2014 года компании бизнесмена приобрели активы на сумму примерно в 22 млрд. грн. А если по состоянию на 1 мая 2016 года международное агентство Bloomberg оценивало состояние Ахметова в 4,26 млрд. долл., то сейчас оно составляет уже 6,23 млрд. долл.

Тернистый путь к богатству

Особых успехов Ринат Ахметов достиг в монополизации стратегических отраслей экономики во время президентства Петра Порошенко. Именно благодаря Порошенко человек, который не сделал фактически ничего для сохранения целостности Украины, оказался на первых ролях в государстве.

Во-первых, Ахметов существенно увеличил свои активы в энергетике. В 2017 году принадлежащий ему ДТЭК скупил акции пяти компании-энергопоставщиков – Днепроблэнерго, Днепроэнерго, Киевэнерго, Донецкоблэнерго и Западэнерго, – нарастив свою долю в них до 100%. В начале этого года Ахметов также приобрел в 94% акций Киевоблэнерго и 68% акций Одессаоблэнерго у российской компании VS Energy.

Во-вторых, олигарх пролоббировал формулу расчета тарифов на электроэнергию, известную как «Роттердам+», которая действовала с апреля 2016 года по июнь 2019 года. Она спровоцировала рост тарифов ТЭС на 140% – с 0,9 грн./кВт-час до 2,2 грн./кВт-час. А благодаря тому, что 75% рынка принадлежит ДТЭК, именно Ахметов стал главным бенефициаром этого механизма и дополнительно получил более 30 млрд. грн.

Кроме того, олигарх добился внедрения достаточно сложных схем экспорта энергии, в результате которых он покупает ее на внутреннем рынке по самым низким ценам, и придумал тонкие механизмы выкачивания средств из бюджета за счет развития «зеленой энергетики». К слову, прогнозируется, что к концу 2019 году Ахметов станет доминирующим производителем электроэнергии по «зеленому» тарифу с долей на уровне около 42%, что тоже позволит считать его монополистом.

В-третьих, олигарх для лоббирования собственных интересов сумел подмять под себя ключевые органы власти. Прежде всего, это был лично президент Порошенко, без которого Ахметову просто не удалось бы реализовать ни одну из своих схем. Кроме того, «партнером» олигарха стала Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Именно НКРЕКП совместно с министерством энергетики блокирует открытие рынка для импорта дешевой электроэнергии из Европы.

Кроме энергетики Ахметов добился существенных успехов в еще одном важном деле – в сохранении контроля над «Укртелекомом». Напомним, что многие эксперты в данной сфере, а также чиновники были с самого начала против приватизации этого объекта. Они приводили не столько экономические аргументы, сколько факты из сферы обеспечения национальных интересов. Дело в том, что государственный монополист был не просто оператором, который предоставляет телеком-услуги, он также обеспечивает работу специальных каналов связи.

Эти проблемы сразу вышли на поверхность после начала конфликта между Украиной и Россией. И казалось, что государство в условиях войны должно было оперативно отреагировать и национализировать «Укртелеком». Но власти выбрали длинную дорогу судебной тяжбы, которая закончилась тем, что Украина окончательно проиграла борьбу, а Ахметов существенно укрепил свою юридическую позицию в споре за «Укртелеком».

Разделяй и властвуй

Трудно утверждать, что Ахметова интересует только прибыль. Он фактически построил в государстве собственное государство, которое стремится к тому, чтобы иметь собственный правовой режим деятельности. Бизнес-империя Ахметова не хочет работать в рамках правового поля Украины, потому что постоянно требует для себя особых условий по сравнению с другими. А влияние Ахметова настолько пронизало политику и экономику государства, что каждое его сознательное или бессознательное ошибочное решение в бизнесе может расшатать государственность Украины.

Некоторые украинские эксперты считают, что Ахметов, который всегда имел от нескольких десятков до сотни собственных депутатов в парламенте, впервые за почти 20 лет может остаться без собственной фракции. Действительно поддерживаемые им группировки «Оппозиционный блок» (Вилкул, Новинский, Колесников), «Радикальная партия» (Ляшко) и «Украинская стратегия» (Гройсман) имеют очень мало шансов на прохождение в Верховную Раду.

Но это говорит лишь о том, что Ахметов как политический игрок вышел на новый уровень. Олигарх не раз демонстрировал, что он может наладить конструктивные отношения с политиками любой идеологии. И с такими способностями Ахметов всегда будет иметь существенное влияние на политические, экономические и даже общественные процессы в Украине. Только это влияние никогда не будет использовано для поддержки интеграции Украины в ЕС и НАТО, для развития конкуренции на внутреннем рынке и во имя интересов украинской культуры. У Ахметова совсем другие симпатии, ценности и приоритеты.

Достаточно вспомнить, что ближайшим бизнес-партнером Ахметова является Вадим Новинский. Русский националист и пропагандист, который финансирует антиукраинские политические и религиозные движения. Получив от Виктора Януковича украинский паспорт, он стал одним из самых активных лоббистов интересов Москвы в Украине. И Новинский – главный претендент на часть бизнеса Ахметова (а может даже на всю) в случае, если последний по каким-то причинам отойдет от дел.

Нетрудно представить последствия для Украины, если такие ресурсы попадут к человеку, ключевой задачей которой является подрыв западного вектора интеграции страны, разрушение основ ее независимости, культивирование идей «русского мира» и втягивание Украины в сферу влияния Москвы.

И откровенно пророссийская олигархическая группировка, центром которой стал Ахметов, уже получила существенный контроль над экономикой, политикой и информационным пространством Украины. На самом деле сегодня уже неясно, можно ли будет вообще эффективно противодействовать Ахметову, если он окажется в состоянии конфликта с официальной властью. Существует высокая угроза, что власть осознает безвыходность ситуации только тогда, когда она действительно будет критической.