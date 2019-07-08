В Луганской области 18 июля перекроют трассу Старобельск-Северодонецк

В этот четверг, 18 июля, активисты Луганской области перекроют трассу Старобельск-Северодонецк. Акция нацелена обратить внимание на критическое состояние дорог Луганщины, которое негативно влияет на жизнь в регионе.

Акцию поддержали кандидаты-мажоритарщики от Благотворительного фонда «ВостокSOS» Константин Реуцкий (113 округ), Иветта Кузьмина (107 округ) и Евгений Васильев (112 округ).

Команда «Восток-SOS» за 5 лет помогла более 400 000 пострадавшим от конфликта. Эксперты и активисты «Восток-SOS» разработали больше законопроектов ориентированных на решение проблем Донбасса, чем любой действующий нардеп.

«Дороги на Луганщине находятся в ужасном состоянии. При этом ежегодно половина средств дорожного фонда область возвращает в государственный бюджет. Это означает некомпетентность и нежелание местных властей решать проблему дорог или то, что на Луганщине приказали экономить. Такую ситуацию мы считаем недопустимой», - подчеркнул кандидат Константин Реуцкий.

На акцию также пригласили председателя ОВГА Виталия Комарницкого и других представителей администрации для обсуждения этой важной проблемы и поиска возможных путей ее решения.

Напомним, что 2018 руководство региона провозгласило годом дорог, однако, за этот период отремонтировали лишь 15 км дорожного покрытия.

Дороги - это мобильность, связи между людьми, сообщение с другими регионами страны, это развитие бизнеса и инвестиции в Луганскую область.

Начало - в 11:00. Блокировка состоится на участке трассы между населенными пунктами Нижнепокровка и Верхняя Покровка.

Приглашаем всех неравнодушных граждан присоединиться к акции!