В ГБР рассказали о ходе следствия по убийству полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова

Во время брифинга директор ГБР Роман Труба рассказал, что продолжаются следственные действия для установления личности убийцы.

Третий участник трагических событий, в результате которых погиб пятилетний мальчик Кирилл Тлявов, получил подозрение в совершении хулиганских действий с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Ранее двое участников преступления, сотрудники полиции, получили подозрения в убийстве малолетнего ребенка, совершенном по предварительному сговору группой лиц (пп. 2, 12 ст. 115 Уголовного кодекса Украины); совершении хулиганских действий с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Им была избрана мера пресечения в виде под стражей без права внесения залога.

«Напомню, что с момента убийства были потеряны сутки - только на следующий день подследственность была определена ГБР и наши следователи приступили к работе. Это время преступники максимально использовали в своих целях, чтобы выполнить две задачи: спутать версии убийства и скрыть оружие» - рассказал глава ГБР.

Также Роман Труба рассказал о проведенных следственных действиях в ходе которых:

допрошено 53 свидетеля;

проведено 34 обыска по месту жительства фигурантов, их близких, знакомых, а также в местах возможного сокрытия орудия совершения преступления;

назначено более 10 экспертиз (судебно-медицинских, баллистических, молекулярно-генетических, взрывотехнических, дактилоскопических и т.д.), часть из которых уже проведена;

проведено 8 различных по своей сложности следственных экспериментов, а также обзоры мест происшествия и тому подобное;

получены видеозаписи со всех камер наблюдения;

с привлечением водолазного состава ДСНС проводится отработка водоемов и рек в г.. Переяслав-Хмельницкой и за его пределами.