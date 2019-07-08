В Луганской области задержали женщину из-за причастности к организации террористов «Мир Луганщины»

В районе проведения ООС нацгвардейцы задержали 2 граждан причастных к незаконным вооруженным формированиям и одного нелегала.

В понедельник, 15 июля, во время пересечения блокпосту очередной сменой была задержана жительница Луганска, которая при проверке документов оказалась причастной к незаконной организации террористов «Мир Луганщины».

Стоит отметить, что в организацию «Мир Луганщины» на оккупированных территориях Луганской области записывают, зачастую, в принудительном порядке всех работников «бюджетной сферы». Иногда это происходит даже без ведома граждан.

В этот же день, был выявлен и задержан пассажира рейсового автобуса, который следовал по маршруту «Мариуполь-Донецк», житель Иловайска, который в результате проверки по поисковой базе Национальной полиции Украины оказался причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР».

16 июля, при попытке пересечения блокпосту где несут службу военнослужащие Национальной гвардии Украины совместно с работниками Национальной полиции Украины, был выяылен гражданина Грузии, в результате проверки документов которого выяснилось, что человек находится на территории Украины незаконно.

Все задержанные были переданы в правоохранительные органы.