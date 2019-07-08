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В Станице Луганской перенесли борьбу с саранчой на 17 июля

Вчера, 19:01 citynews.net.ua | Напечатать

В Станице Луганской перенесли борьбу с саранчой на 17 июляВ связи с погодными условиями, меры по борьбе с саранчой перелетной запланированные на 16 июля, проводиться не будут. Об этом сообщает Станично-Луганская райадминистрация.

Планируется, 17 июля 2019 с 06:00 часов утра, на территории Станично-Луганской поселкового совета по улице Чехова и на территории Валуйского сельсовета в районе новой дороги, провести мероприятия по борьбе с саранчой перелетной. Во время работ будет использоваться инсектицид Каратэ-Зеон, 3 класс токсичности (малотоксичен) разрешен к использованию в населенных пунктах.

Правила безопасности дл янаселения остаютмя те же самые - из помещений не выходить, закрыть двери, окна и, по возможности, осуществить герметизацию домов, квартир и мест содержания сельскохозяйственных животных.

Распоряжением председателя Станично-Луганской райгосадминистрации введен с 16 июля 2019 на территории Валуйского сельсовета и Станично-Луганской поселкового совета Станично-Луганского района особый режим защиты растений по опасных вредителей Locusta migratori — Саранчи перелетной в фазе стадной формы развития на общей площади 25556,0 га.


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