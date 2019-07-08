В Луганске террористы готовят рейды по злостным неплательщикам за воду

Подконтрольное луганским террористам предприятие «Лугансквода» с 17 по 19 июля организует в Луганске работу мобильных бригад, чтобы потребители оплатили услуги водоснабжения и водоотведения, сверить размер образовавшейся задолженности и заключить договор о ее рассрочке, передать показания водомера и получить консультацию специалиста.

17 июля состоится рейд в Жовтневом районе по адресам: улица Ленинградская, 3-136б, улица Кима, 2-151.

18 июля работники «Луганскводы» посетят Ленинский район по следующим адресам: улица имени газеты «Луганская правда», 1-148а, улица Парашютная, 1-81, улица Сосюры, 2а-133, улица Кольцова, 1-49.

19 июля будет проведен рейд по адресам Артемовского района: улица Холмистая, 1-163, улица Загородная, 1-50, улица Таврическая, 1-57, улица Мечникова, 1-65, улица Хруничева, 1-97.