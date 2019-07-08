На КПВВ в Станице Луганской пытались затеять драку

Бойцы батальона Луганск-1, которые несут службу на территории КПВВ в Станице Луганской, не допустили разгорания конфликтной ситуации между тремя мужчинами, которые пересекали пункт пропуска. Об этом сообщает пресс-служба НПУ в Луганской области.

Сегодня, между мужчинами, которые стояли в очереди на проверку документов, произошел конфликт, в ходе которого один из граждан применил против оппонента перечный газовый баллончик.

Полицейские остановили конфликт и задержали его участников. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

В ходе проведения проверки по данному факту правоохранителями установлено, что все трое мужчин являются жителями временно оккупированной территории, пострадавший из Луганска, а два его оппонента из Алчевска. На данный момент мужчины приглашены в отдел полиции для дальнейшей проверки.