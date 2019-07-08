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В Северодонецке нашлось 15 миллионеров

Сегодня, 13:48 citynews.net.ua | Напечатать

В Главном управлении ДФС в Луганской области сообщили, что жители Луганщины подали 17 тыс. 79 деклараций об имущественном состоянии и доходах, полученных в прошлом году. При этом задекларировано 569,6 млн гривень доходов и определены 26,2 млн гривень  обязательств по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора.

В ведомстве отметили, что 31 гражданин задекларировал доходы свыше миллиона гривен, 15 из них - это жители города Северодонецка.

Для получения налоговой скидки подали декларации 1010 человек, из бюджета им будут возвращены 1,8 млн гривень грн НДФЛ.

Согласно п.179.8. Налоговый кодекс Украины сумма, которая должна быть возвращена плательщику налога, зачисляется на его банковский счет, открытый в любом коммерческом банке, или направляется почтовым переводом по адресу, указанному в декларации, в течение 60 календарных дней после поступления такой налоговой декларации.


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