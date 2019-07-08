» » 15 июля российские террористы 17 раз нарушили режим прекращения огня

15 июля российские террористы 17 раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 09:38 citynews.net.ua | Напечатать

15 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз - с применением запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по украинской территории из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелами оказались Попасная и Крымское.

Позиции ВСУ в районе Новоалександровки были обстреляны со стороны оккупированных Первомайска и Калиново из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

Позииции ВСУ в районе Попасная оказались под обстрелом из миномета калибра 120 мм и автоматического гранатомета.

В районе населенного пункта Крымское российские террористы обстреливали украинских солдат из стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб и трое получили ранения. 

По данным разведки 15 июля один оккупант был уничтожен и один ранен.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:29

Луганская «Заря» купила 4 новых игроков

Сегодня, 14:14

В Станице Луганской начали борьбу с саранчой при помощи пестицидов

Сегодня, 14:09

Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США, но адвокаты затягивают процесс

Сегодня, 13:48

В Северодонецке нашлось 15 миллионеров

Сегодня, 09:38

15 июля российские террористы 17 раз нарушили режим прекращения огня

Вчера, 16:06

Полиция Луганской области проверяет 9 сообщений о возможном нарушении избирательного законодательства

Вчера, 15:54

Разминирование, потоки и частная граница: за что борются мажоритарщики на Донбассе

Вчера, 15:49

В Станично-Луганском районе просят спрятать пчел и скот - готовится массовая борьба с саранчой

Вчера, 13:41

За разрушенное жилье на Донбассе выплатят компенсацию

Вчера, 12:36

В Луганской области запустили бесплатный автобус от моста до КПВВ «Станица Луганская»

Вчера, 11:55

В Счастье исчез ключ от комнаты со всей документацией по 105 избирательному округу

Вчера, 11:51

Печерский суд снял арест с 400 объектов недвижимости Коломойского

Новости Украины:

Сегодня, 14:09

Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США, но адвокаты затягивают процесс

Вчера, 12:01

В Одессе произошел оползень грунта на пляже

12-07-2019, 09:40

В Киеве закрыли 5 станций метро на синей ветке

11-07-2019, 13:05

ОПОРА подала около полусотни заявлений в полицию по нарушениям на выборах в Одессе

10-07-2019, 12:48

Зеленский назначил руководителя Киевской областной администрации

10-07-2019, 10:43

В Одессе охранник ночного клуба убил посетителя - видео

9-07-2019, 13:27

ГБР: На Волыни фискальная служба помогала «торговать» возмещением НДС

9-07-2019, 10:24

Как отдохнуть летом, если отпуск не светит?

8-07-2019, 19:21

В Киеве мужчина взорвал себя гранатой

8-07-2019, 15:28

Укрпочта объявила конкурс по оформлению почтовых ящиков

8-07-2019, 14:36

В Киеве агитаторы за мажоритарщиков Зеленского раздавали футболки и кепки

8-07-2019, 13:13

В Харькове полицейский погиб в спровоцированном им ДТП

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 