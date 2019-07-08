15 июля российские террористы 17 раз нарушили режим прекращения огня

15 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз - с применением запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по украинской территории из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелами оказались Попасная и Крымское.

Позиции ВСУ в районе Новоалександровки были обстреляны со стороны оккупированных Первомайска и Калиново из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

Позииции ВСУ в районе Попасная оказались под обстрелом из миномета калибра 120 мм и автоматического гранатомета.

В районе населенного пункта Крымское российские террористы обстреливали украинских солдат из стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб и трое получили ранения.

По данным разведки 15 июля один оккупант был уничтожен и один ранен.