В Луганской области запустили бесплатный автобус от моста до КПВВ «Станица Луганская»

От КПВВ «Станица Луганская» до разрушенного моста будет курсировать бесплатный автобус для маломобильных групп населения.

По поручению председателя Луганской областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации Виталия Комарницкого сегодня, 15 июля, начал работать специализированный современный автобус от КПВВ «Станица Луганская» до разрушенного моста.

Автобус предназначен для перевозки пожилых людей и лиц с инвалидностью. Он отвечает всем требованиям комфортности и доступности: оснащен пандусом и низким пол.

Пассажиров будут перевозить бесплатно. Перевозки будут осуществляться за счет областного бюджета.