В Счастье исчез ключ от комнаты со всей документацией по 105 избирательному округу

В городе Счастье, являющимся центром самого маленького избирательного округа в Луганской области а выходные полиция зафиксировала три возможных случая вмешательства в выборы.

Так 13 июля в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение Председателя окружной избирательной комиссии 105 избирательного округа о том, что в помещении, где работает окружная избирательная комиссия, при неизвестных обстоятельствах исчез ключ от двери комнаты, где находится документация по избирательному процессу.

Кроме того, во время мониторинга сети интернет было обнаружено публикацию в которой говорится о том, что в пгт. Счастье собирают подписи за одного из кандидатов в народные депутаты и за это обещают деньги. Данный факт зарегистрирован, проводится проверка.

14 июля в Новоайдарский отдел полиции обратился член окружной избирательной комиссии, сообщил о привлечении к избирательному процессу несовершеннолетних лиц, проводящих агитацию и раздающих агитационные материалы на рынке в г. Счастье.