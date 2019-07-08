Печерский суд снял арест с 400 объектов недвижимости Коломойского

Следственный судья Печерского районного суда г. Киева Сергей Вовк снял арест с 415 земельных участков и объектов недвижимости компании "Приватофис", которые были арестованы в 2017 году после национализации "ПриватБанка". Об этом говорится в решении суда, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Судья Вовк решил, что арест на мано ООО "Приватофис" "был наложен без доказательств соразмерности стоимости недвижимого имущества, на которое был наложен арест, с размером ущерба, причиненного уголовным правонарушением, то есть с нарушением п. 4 ч. 2 ст. 173 УПК Украины".