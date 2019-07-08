В Донецкой области неизвестные «минировали» КПВВ «Майорское»

Сегодня утром, непосредственно перед открытием контрольных пунктов въезда-выезда, в 05.45 от неизвестного лица в службу «102» Национальной полиции поступило анонимное сообщение о заминировании КПВВ «Майорское».

Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы, гражданских лиц, ожидали начала работы перед контрольным пунктом и весь персонал, который осуществляет контрольно-проверочные операции, эвакуированы в безопасное место.

Сейчас территория КПВВ обследуется группой разминирования ДСНС и принимаются все необходимые меры безопасности.