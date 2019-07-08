Кортеж Зеленского подрезал колонну автобусов с детьми и попал в ДТП

14 июля, автомобиль Государственной службы охраны из кортежа президента Владимира Зеленского спровоцировал дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает пресс-служба управления госохраны Украины, микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав управления госохраны Украины возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП. Жертв нет.

В то же время, по информации местного издания Портал Первый Запорожский , ДТП произошло на трассе между Васильевкой и Мелитополем из-за несоблюдения правил дорожного движения автомобилями кортежа Зеленского в результате обгона колонны автобусов с детьми, которые ехали на отдых.

В результате один автобус с детьми съехал в кювет.

Всего в ДТП пострадали:

- микроавтобус УГО

- 2 Таурег охраны Зеленского

- один автобус с детьми вылетел в кювет