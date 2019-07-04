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В 113 избирательном округе кандидат от Зеленского применяет грязные технологии?

Сегодня, 11:54 citynews.net.ua | Напечатать

В 113 избирательном округе кандидат от Зеленского применяет грязные технологии?Избирательный штаб народного депутата Украины Виталия Курило фиксирует применения грязных избирательных технологий со стороны кандидата в нардепы по 113 избирательному округу, которая представляет политсилу действующего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают от имени штаба Виталия Курило.

По мнению авторов обращения, команда кандидата в народные депутаты в 113 мажоритарном округе, в лице его отца - Владимира Куницкого, сватовского земельного латифундиста, депутата Луганского облсовета от запрещенной КПУ, и экс-руководителя Сватовского РГА времен Кучмы-Януковича, пытаясь обезопасить собственные доходы от проверок законности их приобретения, продвигает собственную дочь в народные депутаты использует свои средства и грязные технологии.

"Не имея достижений за время пребывания своей дочери в должности председателя райсовета, данная команда прибегает к грязным технологиям, выпуская спецвыпуски газет, в которых порочат других кандидатов.

Избирательный штаб нардепа Виталия Курило зафиксировал попытки В. Куницкого, который позиционирует себя как «хозяин» Сватовского района, используя свое влияние и денежную мотивацию, втянуть фермеров и предпринимателей района в работе по порочит конкурентов.

В частности, готовится массовый выпуск анонимных псевдо-листовок против конкурентов в объеме 20 000 шт. без выходных данных.

Избирательный штаб нардепа Виталия Курило знает об этих фактах, знает типографии, которые дали согласие на выпуск подобной «черной» продукции и предупреждает об уголовной ответственности за совершение таких действий.

Прибегать к подобным действиям политсиле, которая декларирует высокий стандарт политических отношений, недопустимо. Штаб нардепа Виталия Курило будет противодействовать таким шагам конкурентов, предоставлять им широкий общественный резонанс и призывает правоохранительные органы противодействовать таким шагам на 113 избирательном округе. Команда Виталия Курило призывает относиться к нечистым людей на руку соответствующим образом" - сообщает штаб Курило.



Теги: Выборы-2019, Курило, Зеленский, 113

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